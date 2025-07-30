Замглавы МИД России и Рабеа Саад аль-Адсани сделали акцент на необходимости принятия неотложных мер для обеспечения безопасности и стабильности в регионе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с помощником главы МИД Кувейта Рабеа Саадом аль-Адсани ситуацию в Персидском заливе и зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что был сделан акцент на необходимости принятия неотложных мер для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

На Смоленской площади добавили, что стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений.