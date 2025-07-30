Алексей Парамонов заявил, что объяснения должны давать сами итальянские власти, усугубляющие кризис в отношениях между двумя странами

РИМ, 30 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов, вызванный в МИД республики, пояснил, что объяснения должны давать сами итальянские власти, усугубляющие кризис в отношениях между двумя странами. Ранее он был вызван в дипломатическое ведомство в связи с публикацией на сайте МИД РФ подборки русофобских заявлений западных политиков, в том числе итальянских.

"Вызывает удивление столь обостренная реакция в Италии на появление нового раздела на интернет-сайте МИД России "Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств". По сути, ничего нового в этой информации нет. Упомянутые в публикации итальянские политики действительно отметились целым рядом агрессивных, неуместных и недипломатичных высказываний в адрес России, которые не могут быть объяснены ничем, кроме как проявлением русофобских настроений этих спикеров", - говорится в комментарии диппредставительства.

В нем отмечается, что такие не красящие этих граждан - в каких бы высоких кабинетах они ни сидели - выпады вызвали бурю возмущения в самой Италии. "Поэтому, в соответствии с известной пословицей "нечего на зеркало пенять, коли лицо некрасиво", можно констатировать, что МИД Италии явно перестарался с вызовом российского посла. Если уж и требовать каких-либо объяснений, то их должны дать сами итальянские власти, которые своими действиями и заявлениями изо дня в день подвергают испытанию терпение России и еще больше усугубляют кризис в отношениях между Москвой и Римом", - говорится в комментарии.

Со своей стороны итальянский МИД отметил, что "осуждая действия РФ в отношении Украины, никто не выступает против страны и ее народа".

Ранее на сайте российского МИД была опубликована подборка примеров использования "языка ненависти" в отношении РФ, а также русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств. Публикация от 24 июля, которая только сейчас привлекла внимание итальянских СМИ, содержит высказывания западных политиков и представителей киевского режима за 2024-2025 гг. Так, в частности, в подборке за 2025 год указано выступление президента Италии Серджо Маттареллы в Марсельском университете, в котором он допустил неприемлемое сравнение РФ с Третьим рейхом, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала оскорбительными, возмутительными и откровенно ложными "кощунственными измышлениями". Еще одно из высказываний президента, наряду с заявлениями вице-премьера, главы МИД Италии Антонио Таяни и министра обороны республики Гуидо Крозетто, фигурируют в соответствующей подборке за 2024 год. В публикации собраны также русофобские заявления официальных представителей НАТО и Еврокомиссии.

Представители руководства Италии, включая премьера Джорджу Мелони, назвали неприемлемым причисление Маттареллы к русофобам и выразили солидарность с главой государства.