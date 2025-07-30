Дипломат обратила внимание на заявление главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман, которая сказала, что страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в республике

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично сравнила "вмешательство" Евросоюза в парламентские выборы Молдавии с делом Клинтон - Левински.

Дипломат обратила внимание на заявление главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман, которая сказала, что страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в республике. По ее словам, Молдавия уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в выборы не считается внешним вмешательством.

"Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством", - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС - избирательный блок, который формируется вокруг Соцпартии, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейский курс. Крупный оппозиционный блок "Победа" не был допущен к выборам.