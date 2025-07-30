Министр иностранных дел России и Асаад аш-Шейбани также затронут международную проблематику

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани проведут переговоры в Москве, на которых затронут двусторонние вопросы и вопросы международной проблематики.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обсудить "актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики".

Об обострении ситуации в Сирии

Ситуация в Сирии вновь обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. Спецподразделения МВД и Минобороны Сирии были направлены в одноименный административный центр провинции, была начата его зачистка с целью стабилизации ситуации. При этом Израиль нанес удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции. Кроме того, Израиль также подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице. Однако 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня на всей территории Эс-Сувейды в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников.

Российское дипведомство выразило обеспокоенность обострением ситуации в Сирии и осудило атаки Израиля, подчеркнув, что они представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права. В недавних разговорах со своими зарубежными коллегами президентом Турции Тайипом Эрдоганом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху российский лидер Владимир Путин отметил необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин также акцентировал важность укрепления внутриполитической стабильности республики через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством. Он указал, что у РФ "есть интересы в регионе". Кроме того, Песков заявил, что новые власти Сирии получат от РФ приглашение на российско-арабский саммит, который пройдет 15 октября в Москве. При этом Путин в своем послании главе сирийского государства подтверждал готовность России развивать практическое взаимодействие с руководством Сирии по всем вопросам повестки "в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений".