Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Москве важно повышение эффективности всемирной организации

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Россия не ставит перед собой цель выйти из состава ООН или других международных структур, несмотря на критику их работы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Критика той или иной организации не означает принятия решений о выходе из нее. Мы действительно всегда откровенно и честно высказываем свое отношение к тем или иным, как нам кажется, слабым местам в работе ООН и других международных организаций, но мы не задаемся целью выхода из таких организаций", - сказал Вершинин.

По его словам, для Москвы важен другой подход. "Для нас важно нахождение конструктивных решений в том, что касается обновления, если хотите, повышения эффективности работы и ООН, и других международных организаций", - добавил замглавы МИД.