Вершинин отметил, что Россия активно участвует в переговорах о реформе ООН

Заместитель министра иностранных дел РФ убежден, что реформа организации должна быть "выверенной" и требует "взаимоуважительных консультаций с учетом мнений всех государств-членов"

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Россия принимает активное участие в переговорах о реформировании ООН и выступает за привнесение большей эффективности в работу всемирной организации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Важность универсальной площадки [ООН] сохраняется в полной мере до сих пор. Естественно, внесение корректив необходимо. Много времени прошло [с момента создания ООН], и поэтому надо говорить о внесении корректив, о реформе. <…> На площадке ООН в Нью-Йорке уже многие годы идут межправительственные переговоры, мы в них активно принимаем участие", - сказал он, отметив, что Россия выступает за сохранение ООН и привнесение в ее работу "большей эффективности и отдачи".

Заместитель министра иностранных дел России убежден, что реформа ООН должна быть "выверенной" и требует "взаимоуважительных консультаций с учетом мнений всех государств-членов, независимо от того, какие они - большие или малые". "ООН - это крупное достижение международного сообщества. ООН была создана 80 лет назад по итогам победы над фашизмом, по итогам результатов Второй мировой войны. И то, что было заложено в то время в качестве принципов Устава ООН, является современным и актуальным и сегодня", - подчеркнул Вершинин.