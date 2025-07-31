Вершинин: РФ не удовлетворена итогами меморандума с ООН по сельхозпродукции

Это связано с санкционной политикой Запада в отношении России, отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Россия не удовлетворена результатами работы в рамках завершившего свое действие меморандума с ООН об экспорте российских сельхозпродукции и удобрений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Мы работали вместе с представителями секретариата ООН в течение трех лет. В целом, мы отмечали усилия ооновской команды в этом плане. Вместе с тем, мы не были удовлетворены теми результатами, которые дала эта работа", - сказал Вершинин, отметив, что меморандум завершил свое действие.

По его словам, причиной неудовлетворительных результатов являются действия Запада. "Я всегда обращаю внимание на лицемерие многих западных столиц. Те односторонние, незаконные санкции, которые введены и вводятся против России, как раз реально препятствуют тому, чтобы продовольственная безопасность в мире с задействованием большого сельскохозяйственного потенциала России была обеспечена", - подчеркнул дипломат.

Тем не менее замглавы МИД выразил надежду на будущую роль организации в этом вопросе. "Мы считаем, что ООН по своему предназначению может сыграть позитивную роль. И мы ожидаем, что такая роль будет ооновскими представителями сыграна", - заключил он.

Соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года, его дальнейшее продление не предусматривалось. Главная цель состояла в том, чтобы "содействовать обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, в частности, путем устранения препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также с учетом острых нужд глобальной продовольственной безопасности".