Россия ориентирована на развитие уважительных отношений со всеми странами, подчеркнул дипломат

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Россия настроена на развитие уважительных отношений со всеми странами, в том числе и с США, Москва готова приветствовать любые шаги в сторону нормализации взаимоотношений с Вашингтоном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Мы настроены на развитие нормальных и уважительных отношений с любыми странами мира, в том числе США. Поэтому каждый шаг в сторону нормализации можно приветствовать", - сказал он в ответ на вопрос о прогрессе в отношениях с Вашингтоном.

На просьбу прокомментировать итоги первого полугодия новой администрации США, Вершинин указал, что в этой области необходимо ориентироваться на оценки американских избирателей. "Мы никогда не позволяем себе вмешиваться во внутренние дела кого-либо", - подчеркнул замглавы МИД РФ.