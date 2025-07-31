Россия рассчитывает, что глава Сирии поучаствует в российско-арабском саммите

Встреча намечена на 15 октября, указал глава МИД России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что и. о. президента Сирии Ахмед аш-Шараа примет участие в первом российско-арабском саммите, который пройдет в октябре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

"Ну и, конечно, рассчитываем, что [и. о.] президента [Ахмед] аш-Шараа сможет принять участие в первом саммите Россия - Лига арабских государств, который намечен на 15 октября", - сказал министр.

Российско-арабский саммит пройдет в Москве в октябре. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что новые власти Сирии получат от РФ приглашение на саммит.