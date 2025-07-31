Генконсульство азиатской страны хотело получить макет "Кинкакудзи - Золотой павильон", который считался официальным подарком

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Посольству Японии в Москве сделано представление из-за ситуации с просьбой генконсульства страны в Южно-Сахалинске вернуть один из экспонатов библиотеки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"25 июля посольству Японии в Москве было сделано представление в связи с ситуацией, возникшей из-за "просьбы" генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, адресованной министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, вернуть экспонировавшийся с 2001 года в областной научной библиотеке макет "Кинкакудзи - Золотой павильон" (ранее рассматривался как официальный подарок)", - отметили в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что российская сторона выразила удивление таким странным требованием. "Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации", - добавили в МИД Росси.