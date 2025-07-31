Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что российские войска медленно и аккуратно берут укрепрайоны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за счет их западных партнеров создали мощные инженерные сооружения в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая находится на пути наступления российских войск, завершивших освобождение Часова Яра. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"После освобождения Часова Яра следующий важный опорный пункт, который необходимо освободить и дальше продвигаться, - это, естественно, Константиновка. В том числе в этот населенный пункт ВСУ и их западные пособники вложили огромные суммы денег, чтобы сделать его непроходимыми, там мощные инженерные сооружения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на созданные укрепления, российские войска медленно и аккуратно берут укрепрайоны и освобождают территорию России.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.