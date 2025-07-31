Позиция России нацелена на укрепление взаимовыгодных связей между народами двух стран, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дамаск является добрым другом для Москвы и в арабском мире, и на глобальной арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

"Для нас Сирия, мы это сегодня в очередной раз подтвердили, и партнеры это признают, является добрым другом и в арабском мире, и на глобальной арене. Наша позиция в пользу развития сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой является последовательной, нацеленной на то, чтобы укреплять взаимовыгодные связи между нашими народами", - сказал он.