Стороны договорились, что продолжат диалог по этим вопросам, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российская сторона готова оказывать Сирии содействие в постконфликтном восстановлении страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

"Мы подтвердили поддержку сохранению единства, территориальной целостности, независимости Сирии. Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении, договорились, что диалог по этим вопросам будет у нас продолжен", - сказал министр.