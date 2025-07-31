Это касается торгово-экономических соглашений и контрактов, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сирия ускорит назначение сопредседателя в двусторонней межправительственной комиссии с РФ по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

"Что касается торгово-экономических соглашений и контрактов, которых тоже немало, то мы договорились, что наши сирийские коллеги ускорят назначение своего сопредседателя двусторонней межправительственной торгово-экономической комиссии", - сказал он.