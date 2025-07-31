Глава МИД РФ считает, что это будет помогать стабилизации обстановки и недопущению рецидивов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает предложение Международного комитета Красного Креста (МККК) о развертывании присутствия в провинции Эс-Сувейда. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани.

"Наши коллеги поделились оценками, которая складывается внутри Сирии. Мы искренне надеемся на то, что удастся преодолеть возникающие трудности в условиях переходного периода, - сказал Лавров. - Недавнее резкое обострение обстановки в провинции Эс-Сувейда, также предшествующие ему события на сирийском побережье, конечно, продемонстрировали сохранение вызовов, с которыми сталкивается сирийское руководство, общество на данном этапе".

"Мы поддерживаем инициативу МККК договориться с сирийскими властями о развертывании присутствия в провинции Эс-Сувейда. Я думаю, это будет помогать стабилизации обстановки и недопущению рецидивов", - отметил министр.