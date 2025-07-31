По данным украинского Генштаба, таких граждан набирается более 20 тыс. в месяц, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Украинцы больше не хотят воевать и при первой же возможности стараются сдаться в плен или сбежать. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.

"Все, кто наблюдает за развитием украинского кризиса, обратили внимание на то, что появление миролюбивого тона в высказываниях наших оппонентов волшебным образом совпало с истощением военного потенциала не только киевского режима, но и его западных спонсоров. Ведь сегодня проблема не столько в ресурсах на военную поддержку Украины: их при желании даже страдающие от введенных ими самими санкций против России страны НАТО с трудом, но смогут найти. Проблема, во-первых, в исчерпании запасов вооружений, которые Украине можно было бы поставить. А во-вторых, в том, что, как я уже говорил, украинцы больше не хотят воевать, и загонять их в окопы становится все сложнее. А если они туда и попадают, то многие стараются при первой возможности сдаться в плен или сбежать - таковых только по данным украинского Генштаба в среднем набирается более 20 тыс. в месяц", - сказал дипломат.