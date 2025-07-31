Кремль проинформирует, если Путин встретится с главой МИД Сирии

ГЛАВА МИД Сирии Асаад аш-Шибани недавно прибыл в Москву

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кремль будет информировать в случае, если президент РФ Владимир Путин встретится с прибывшим в Москву главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы вас будем информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча главы МИД Сирии с Путиным.

Об обострении ситуации в Сирии

Ситуация в Сирии вновь обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. Спецподразделения МВД и Минобороны Сирии были направлены в одноименный административный центр провинции, была начата его зачистка с целью стабилизации ситуации. При этом Израиль нанес удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции. Кроме того, Израиль также подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице. Однако 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня на всей территории Эс-Сувейды в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников.

Российское дипведомство выразило обеспокоенность обострением ситуации в Сирии и осудило атаки Израиля, подчеркнув, что они представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права. В недавних разговорах со своими зарубежными коллегами президентом Турции Тайипом Эрдоганом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху Путин отметил необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Он также акцентировал важность укрепления внутриполитической стабильности республики через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.