Необходим откровенный диалог по поиску путей нормализации обстановки на всем Евразийском континенте, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ответственные и разумные силы должны не допустить предсказываемой учеными "эпохи войн" в Евразии, конфликтный потенциал растет. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".

"В Евразии, как и в мире в целом, нарастает конфликтный потенциал. Некоторые ученые и эксперты говорят, что впереди десятилетие, а то и целая эпоха войн. Убежден: все ответственные, разумные силы должны не допустить подобного сценария", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, нужен откровенный диалог по поиску путей нормализации обстановки на всем Евразийском континенте на основе Устава ООН и закрепленного в нем принципа суверенного равенства всех государств с целью формирования консенсуса, на основе которого создавалась ОБСЕ.

Глава российской дипломатии также отметил, что Запад откровенно выстраивает свои действия в военно-политической сфере без РФ и Белоруссии и против них. Лавров обратил внимание на идею президента Франции Эмманюэля Макрона с "Европейским политическим сообществом", созданным по схеме "ОБСЕ минус Минск и Москва".

По его словам, если на Западе "похоронят организацию, это будет их выбор". Тогда основные положения Хельсинкского акта, "о которых договорились полвека назад наши предшественники", останутся в истории. А история "запомнит могильщиков принципов равноправия, консенсуса и коллективного созидания, запомнит тех, кто сознательно разрушил очередной шанс обеспечить мирное сосуществование всех государств в этой части евразийского пространства", подчеркнул министр.