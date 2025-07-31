Лавров: ОБСЕ провалила свою роль в противодействии трансграничной преступности

Проблемы, связанные с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми "никуда не делись, но их принесли в жертву задаче "изолировать" Москву", подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалила свою роль в борьбе с трансграничной преступностью в угоду задаче "изолировать" Москву. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".

"В условиях развязанной Западом оголтелой кампании против России ОБСЕ провалила свою роль и на поле международных усилий по противодействию терроризму, наркотрафику, торговле людьми и другим видам трансграничной оргпреступности, а также по обеспечению международной информационной безопасности", - констатировал Лавров.

"Ведь эти проблемы никуда не делись, но их принесли в жертву задаче "изолировать" Москву", - подчеркнул глава МИД РФ.