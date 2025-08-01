Иногда у главы государства случается пара выходных, и то неполноценных, рассказал его пресс-секретарь

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, но иногда у него случается пара выходных, и то неполноценных. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

Отвечая на вопрос, собирается ли президент в отпуск, представитель Кремля отметил: "Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск".

При этом, как указал Песков, "пара выходных иногда случается". "И то полноценных выходных просто физически не может быть", - обратил внимание пресс-секретарь президента.