Это стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, считает глава МИД РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия выступила с предложением создать с Украиной рабочие группы по политическим и военным вопросам, ждет реакции Киева. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Уже состоялось три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России [Владимир Путин] 1 августа в ходе встречи с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева", - сказал министр.