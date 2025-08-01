В ведомстве указали на то, что в своих многочисленных материалах о России, Розальба Кастеллетти берет комментарии "у кого угодно, кроме официальных лиц"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России указало на искажение правдивой информации о России в материалах корреспондента итальянской La Repubblica Розальбы Кастеллетти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

"Из-за таких, как она, итальянцы получают крайне искаженное представление о нашей стране, а потом, когда приезжают, ожидая лицезреть "разорванную в клочья" экономику, видят прекрасные процветающие города, и пребывают в полном шоке. - указали в министерстве. - Именно Кастеллетти и такие псевдожурналисты, как она - и суть настоящие фейкоделы, наносящие ущерб и честной журналистике, и самой Италии"

Как рассказали в МИД РФ, Кастеллетти "устроила на днях настоящую истерику" в итальянском медиаполе. В частности, журналистка отреагировала на публикацию точных цитат итальянских политиков в недавно запущенной на веб-портале МИД России рубрике "Примеры высказываний официальных лиц и представителей элит западных стран в отношении России, в которых используется "язык ненависти", а также на стикеры в Telegram с изображением официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как отмечается в сообщении, Кастеллетти "спровоцировала такой скандал", что в МИД Италии даже вызвали посла России. "Очевидно, что итальянские дипломаты и политики должны были чувствовать себя глуповато. Вызвали посла России не из-за высказываний российских официальных лиц, а из-за точных русофобских цитат министров обороны и иностранных дел Италии, а также президента страны Серджо Маттареллы, - указали в министерстве. - Если им действительно обидно и стыдно то, возможно, просто стоит перестать сыпать русофобскими высказываниями".

"При этом во внешнеполитическом ведомстве должны понимать: если там продолжат транслировать антироссийскую пропаганду - то, конечно, все их высказывания будут четко и точно отфиксированы, доведены до сведения общественности. Люди в нашей стране должны знать, что думают о России ведущие итальянские политики", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ также указали на то, что в своих многочисленных материалах о России, Кастеллетти берет комментарии "у кого угодно, кроме официальных лиц, ни разу не направила ни одного запроса в МИД для уточнения информации" и не участвовала в брифингах официального представителя российского МИД, "зато цитирует в качестве выверенных источников анонимные Telegram-каналы".