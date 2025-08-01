Международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в республике, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Режим Майи Санду и его западные спонсоры процессом над главой Гагаузии Евгенией Гуцул продолжают раскачивать ситуацию внутри Молдавии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Однако пока мы являемся свидетелями того, как режим Санду и его западные спонсоры продолжают раскачивать ситуацию внутри страны, уже превратив ее в нестабильную. Тогда как международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдавии, - указала дипломат. - Видимо, на Западе всех устраивает подобное попрание основополагающих демократических норм и принципов, что уже стало отличительной чертой режима Санду".