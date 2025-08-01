Постоянное представительство РФ при ООН также обратило внимание на эксплуатацию Западом кризиса на Украине

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при ООН указало на лицемерие профильных сотрудников Секретариата организации, а также политическую эксплуатацию украинского кризиса в Совете Безопасности западными странами.

"Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей Всемирной организации", - сказал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Украине.

Дипломат подчеркнул, что Россия не против обсуждения украинского кризиса как такового. "Мы против того, чтобы трагедия украинцев, ставших заложниками режима Зеленского и его маниакального стремления принести их в жертву западным геополитическим интересам, эксплуатировалась в Совете в политических целях", - пояснил он.

Полянский также назвал такой подход "крайним неуважением и безразличием к судьбам тысяч людей, ежедневно страдающих и умирающих в других конфликтах по всему миру", по которым, по его словам, западные страны не спешат запрашивать заседания.