Вице-спикер Госдумы отметил, что суд приговорил не только главу Гагаузии Евгению Гуцул, а целую семью и всю автономию

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Режиму президента Молдавии Майи Санду вынесен приговор, а молдавская судебная система превратилась в карательный орган. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, комментируя приговор Евгении Гуцул.

"Это приговор не Евгении Гуцул, а режиму Санду и всей молдавской судебной системе, которая превратилась в карательный орган. <...> Суд приговорил не одного человека, а целую семью и всю Гагаузию", - заявил он ТАСС.

Чернышов сравнил политические процессы в Молдавии с ситуацией на Украине, где тоже избавляются от оппозиции. "Сценарий как под копирку: сначала Украина, теперь Молдова. Устранение сильных лидеров, репрессии против оппозиции, давление на СМИ и ползучая диктатура с прозападными лозунгами", - добавил он.

Вице-спикер уверен, что ни глава Гагаузии Гуцул, ни жители автономии не будут молчать. "Все виновные скоро ответят", - считает он.