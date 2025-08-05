подчеркнул важность прогнозирования вариантов дальнейшего развития событий и выработки мер по защите экологии моря

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия предложила прикаспийским странам выработать общие стандарты и подходы к изучению колебаний уровня Каспия. Совместную работу можно вести в координационном комитете по гидрометеорологии Каспийского моря, сообщила пресс-служба заместителя председателя российского правительства Дмитрия Патрушева.

"Заместитель председателя правительства России предложил запустить многосторонний механизм взаимодействия, который позволит выработать общие стандарты и подходы к изучению колебаний уровня Каспия. Вице-премьер сообщил, что платформой для совместной деятельности может стать координационный комитет по гидрометеорологии Каспийского моря, в рамках которого уже ведется обмен данными", - говорится в сообщении.

Патрушев отметил, что Россия уже много лет проводит исследования Каспия. Его обмеление является масштабным вызовом для всех пяти прибрежных государств. Он подчеркнул важность прогнозирования вариантов дальнейшего развития событий и выработки мер по защите его экологии и адаптации экономики к природно-климатическим процессам.

"Каспийское море имеет важное экологическое и социально-экономическое значение для наших стран. И, безусловно, Российская Федерация обеспокоена его состоянием. В настоящее время мы сталкиваемся с беспрецедентно активным снижением уровня моря. Из-за этого страдают различные сферы экономики, в частности сельское хозяйство, транспорт, добыча полезных ископаемых, туризм. А интенсивное высвобождение суши ведет к деградации почв и опустыниванию", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он особо подчеркнул, что Россия также надеется на активизацию регионального диалога по вопросам обмеления Каспия на площадке Тегеранской конвенции.

"Российская Федерация настроена на конструктивное взаимодействие со всеми прикаспийскими государствами. Наша совместная работа должна осуществляться без какой-либо политизации: мы ответственны перед нынешними и будущими поколениями за сохранение Каспийского моря и устойчивое развитие этого региона", - заключил он.