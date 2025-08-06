В преддверии визита шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна правительство России распорядилось подписать с эмиратской стороной Соглашение о торговле услугами и инвестициях

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в Кремле президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, который прибывает в РФ с официальным визитом. Главы государств проведут полноформатные переговоры.

Как сообщала пресс-служба Кремля, темой обсуждения станет развитие сотрудничества двух стран и ситуация на Ближнем Востоке. В свою очередь эмиратская сторона анонсировала обсуждение путей укрепления сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и энергетической сферах.

В преддверии визита лидера ОАЭ правительство России распорядилось подписать с эмиратской стороной Соглашение о торговле услугами и инвестициях, а также сразу два сопутствующих документа.

Текущая неделя у президента России особенно насыщена международными контактами. Накануне Путин принял верховного правителя Малайзии султана Ибрагима ибни султана Искандара и провел рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивена Уиткоффа.

С ОАЭ Россию связывают традиционно теплые и дружеские отношения. Только за три последних месяца лидеры двух стран общались не менее четырех раз, а в конце апреля Путин встретился с заместителем премьер-министра страны Сейфом Аль Нахайяном.

В последнем телефонном разговоре 18 июня главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и отношения двух стран. До этого Путин по телефону выражал признательность ОАЭ за посредничество в обменах России с Украиной, также лидеры обсуждали и развитие российско-американского диалога. В мае лидер ОАЭ в том числе поздравил Путина и россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.