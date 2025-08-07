Один из журналистов напомнил помощнику президента России о словах госсекретаря США

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио прав, когда говорит о том, что лидерам России и Соединенных Штатов Владимиру Путину и Дональду Трампу есть что обсудить в ходе личной встречи. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Один из журналистов напомнил Ушакову о словах госсекретаря США, который ранее сказал, что Москве и Вашингтону "теперь есть что обсуждать". "Рубио прав", - отреагировал представитель Кремля.

По его словам, предложение о встрече Путина и Трампа, поступившее с американской стороны, "представляется [России] вполне приемлемым".

Ранее Ушаков заявил журналистам, что договоренность о подобной встрече действительно была согласована с коллегами из США, сейчас обе стороны приступают к совместной "конкретной проработке".

При этом помощник российского лидера подтвердил, что встреча Путина и Трампа может состояться на будущей неделе, однако сколько конкретно времени займет подготовка - "пока сказать трудно". Место проведения встречи, по словам Ушакова, также согласовано, но о нем Кремль проинформирует позже.