В Кремле начались переговоры Путина с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

В рамках визита шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна планируется подписание двусторонних документов в сферах инвестиций и транспорта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, находящийся в РФ с официальным визитом, начали переговоры в Кремле. Беседа проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

В составе российской делегации - помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы Администрации президента России Максим Орешкин, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Как ранее сообщила пресс-служба российского лидера, темой обсуждения станет развитие сотрудничества двух стран и ситуация на Ближнем Востоке. В свою очередь Абу-Даби было анонсировано обсуждение различных аспектов стратегического партнерства двух стран и пути его укрепления, особенно в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других сферах, которые способствуют совместному развитию.

В рамках визита главы Объединенных Арабских Эмиратов планируется подписание двусторонних документов в сферах инвестиций и транспорта. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян неоднократно посещал Россию. В качестве президента ОАЭ он приезжал четыре раза: в октябре 2022 года, июне 2023 года и дважды в октябре 2024 года - с официальным визитом (20-21 октября) и для участия в саммите БРИКС в Казани.