Российский лидер проводит встречу с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ОАЭ - дружественная России страна, и отношениям с ней Москва придает особое значение. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Я очень рад видеть вас снова в столице России, - обратился Путин. - Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна".

Россию и ОАЭ связывают традиционно теплые и дружеские отношения. Лидеры государств за последние три месяца не менее четырех раз созванивались. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян часто посещает РФ, его предыдущий официальный визит состоялся в октябре прошлого года, чему предшествовала неформальная дружеская встреча в подмосковной резиденции российского лидера Ново-Огареве.

Нынешний визит также официальный. Однако в знак уважения к гостю церемония встречи прошла по протоколу высшего по дипломатическому уровню государственного визита - в Георгиевском зале на красной ковровой дорожке.