Российский лидер напомнил, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в частности, лично проявлял интерес к работе российского центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Взаимодействие России и ОАЭ в сферах образования и культуры находится на хорошем уровне. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"У нас на хорошем уровне находится гуманитарное взаимодействие, имею в виду и наши контакты в сфере образования и культуры", - обратился Путин к президенту ОАЭ.

Российский лидер напомнил, что Мухаммед бен Заид Аль Нахайян лично проявлял интерес к работе российского центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи. "Члены вашей семьи даже обратили на это внимание, приезжали, знакомились с тем, как идет там работа. Вы сами побывали здесь в Москве, в школе Примакова", - уточнил он.

"Очень рассчитываю на то, что это направление нашего взаимодействия будет, конечно, развиваться", - резюмировал президент.