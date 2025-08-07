Путин указал на важность обмена мнениями с ОАЭ по ситуации в регионе

У государств большой объем взаимодействия, отметил президент России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. России и ОАЭ важно обменяться мнениями по ситуации в сфере международной безопасности в ближневосточном регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Безусловно, для нас очень важно обменяться с вами мнениями сегодня по ситуации в регионе в сфере международной безопасности", - подчеркнул российский лидер.

Путин акцентировал внимание на том, что РФ и ОАЭ активно взаимодействуют на самых различных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций.

"Совсем недавно [вы] в полномасштабном формате присоединились к работе БРИКС. Подписан договор с ЕАЭС. Хорошее решение принято, по-моему, где-то по 85% товарных позиций <...>, обнулены многие таможенные пошлины", - перечислил президент РФ, отметив, что в ходе встречи "есть о чем поговорить".

"У нас большой объем взаимодействия. Мы очень рады вас видеть", - подытожил он.