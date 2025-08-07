Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками считает, что ситуация с рейтингом у президента США непростая из-за нереализованных заявлений по Украине, поэтому ему нужны реальные действия

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву убедился, что Москва остается непреклонной в достижении целей и задач специальной военной операции, включая демилитаризацию, денацификацию Украины. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Разговор президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа состоялся в Кремле 6 августа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона в ходе встречи передала "некоторые сигналы" по украинскому вопросу и получила "соответствующие сигналы" от лидера США Дональда Трампа.

"Уиткофф после встречи с нашим президентом прибыл в США, доложил Трампу мнение России, что Путин отступать не будет, цели по демилитаризации, денацификации Украины не оставит, поэтому нужно садиться за стол переговоров и каждый пункт отрабатывать, подписывать, а дальше, чтобы планета не дрожала, должен быть мир, согласие между странами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация с рейтингом у Трампа в настоящее время непростая из-за нереализованных заявлений по Украине, поэтому ему нужны реальные действия.

С начала 2025 года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. Спецпосланник американского лидера прибыл в Москву ранним утром, около 7:00 мск. В аэропорту Внуково-2 его встретил Дмитриев. Спустя час они вместе прогулялись по парку Зарядье, расположенному у Кремля.