Первый заместитель руководителя администрации президента России отметил, что подобный вид отдыха, а также сельскохозяйственный туризм нужно активно развивать

СУХУМ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии придают особое значение развитию в республике экологического туризма, заявил президент Абхазии Бадра Гунба в ходе поездки в единственный в республике экоотель Garuda Glamping Abkhazia.

Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 7 августа ознакомились с инфраструктурой первого в Абхазии палаточного экоотеля Garuda Glamping Abkhazia в селе Дзыгута Сухумского района на 200 мест. Он открыт с августа 2022 года и пользуется спросом не только у туристов, но и у местных жителей, которые проводят там выходные дни.

"Мы придаем особое значение развитию внутреннего и экологического туризма. Такие проекты создают комфортные условия для отдыха, открывают новые возможности для досуга и делают Абхазию еще более привлекательной для гостей", - цитирует президента его пресс-служба. Сергей Кириенко, в свою очередь, отметил, что подобный вид туристического отдыха, а также сельскохозяйственный туризм нужно активно развивать, расширяя его географию на всю страну.

Об объекте

На 12 га земли расположены 50 домиков со всеми удобствами и террасами. Проект строительства первого в Абхазии глэмпинга реализовал абхазский бизнесмен Георгий Ачба при поддержке российских туроператоров "Интурист" и Fun & Sun. По словам Ачбы, это самый большой глэмпинг на постсоветском пространстве, в каждом домике оборудованы два основных места и два дополнительных и тем самым объект одновременно может принять от 100 до 200 человек.

Территория комплекса окружена лесом и горной рекой, и поскольку расстояние до моря составляет 4 км, желающих попасть на пляж возят на автобусе-кабриолете. На территории объекта имеется три бассейна, в том числе и для детей, работают аниматоры, есть две русские бани. Отдых в экоотеле может быть дополнен пешими прогулками по окрестному лесу, катанием на лошадях.