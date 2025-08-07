Дипломат обратила внимание, что "многие украинские военнопленные подтверждают, что с самого начала службы в ВСУ только и ждут момента сдаться в плен"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Отказ Киева принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена - чудовищная история и полная аморальность. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

"При этом сам киевский режим до сих пор отказывается принимать 1 тыс. пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность", - подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что "многие украинские военнопленные подтверждают, что с самого начала службы в ВСУ только и ждут момента сдаться в плен российским войскам, чтобы не погибнуть в окопах и блиндажах или в ходе самоубийственных вылазок на передовой под дулом трусливых командиров ВСУ".

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обмена с Москвой, из-за чего второй этап обмена проходил тяжело, а третий еще не начался.