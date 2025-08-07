Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и российский лидер рассмотрели пути расширения партнерства в разных сферах

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил на прошедших в Москве переговорах с российским лидером Владимиром Путиным расширение сотрудничества двух стран в экономике, торговле, инвестициях, космосе и энергетике. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства, которое опубликовало информационное агентство WAM.

"В ходе встречи стороны рассмотрели пути расширения сотрудничества между двумя странами, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, космоса, энергетики и других областях, способствующих приоритетам развития двух государств", - отмечается в заявлении канцелярии.