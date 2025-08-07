Официальный представитель МИД России отметила, что вместо этого некоторые из стран - участниц организации слушали "пустые" видеообращения Владимира Зеленского

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Странам - участницам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следовало бы ознакомиться с фактами зверств киевского режима, а не слушать пустые видеообращения Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

Она напомнила, что 31 июля Зеленский направил участникам конференции в Хельсинки, посвященной 50-летию Заключительного акта СБСЕ, видеообращение, "в котором вновь пугал делегатов несуществующей "российской угрозой", призывая осуществить смену власти в нашей стране".

"Вместо того, чтобы слушать пустые видеообращения Зеленского и пытаться воскресить изжившие себя "механизмы", давно ставшие ненужными после создания постоянно действующих директивных органов ОБСЕ, государствам - участникам организации следовало бы ознакомиться с фактами зверств ВСУ в отношении российских мирных жителей и военнопленных, которые публикуются в ежеквартальных докладах МИД России по преступлениям киевского режима", - подчеркнула дипломат.

Захарова также обратила внимание, что вместо опоры на существующие факты, ряд стран Запада совместно с киевским режимом прямо на следующий день после третьего раунда российско-украинских переговоров предпочли запустить "архаичный "московский механизм" ОБСЕ, пытаясь обвинить Россию в нарушении норм международного гуманитарного права, казнях, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными".