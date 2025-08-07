Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Президент РФ проинформировал собеседника об итогах встречи с посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой и проинформировал собеседника об итогах встречи с посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Рамапоса поблагодарил Путина за предоставленную информацию, сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США, - отмечается в сообщении Кремля. - Рамапоса выразил признательность за предоставленную информацию".

Накануне президент РФ пообщался с посланником американского лидера Дональда Трампа в Кремле. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, было условлено провести в ближайшие дни личную встречу руководителей двух стран, уже началась проработка саммита.

Инициатива африканских стран

Президент России в позитивном ключе отметил инициативу африканских стран по украинскому урегулированию.

"С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса", - отмечается в сообщении.

Летом 2023 года несколько африканских стран предложили план мирного урегулирования на Украине из 10 пунктов, который, в частности, предполагал скорейшие мирные переговоры, обоюдные шаги деэскалации, гарантии безопасности для всех стран, а также гуманитарную поддержку.

Представители государств Африки, среди которых был и Рамапоса, передали свои предложения в Киеве лично Владимиру Зеленскому, однако тот подверг их критике, как и контакты африканских лидеров с Владимиром Путиным. В то же время российский лидер заявил, что относится к мирной инициативе серьезно и ценит подход стран Африки, искренне желающих найти пути разрешения конфликта.

Российско-южноафриканское партнерство

Путин и Рамапоса также обсудили дальнейшее развитие российско-южноафриканского всеобъемлющего партнерства.

"Лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Президенты также условились о продолжении контактов.