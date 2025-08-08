Это была личная инициатива экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отметил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первая попытка перейти к полноценному конфликту между Грузией и Южной Осетией произошла в 2006 году. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

"Надо сказать, что первая попытка разморозки конфликта между Грузией и Южной Осетией была в 2006 году. Но тогда развитие сюжета не пошло, я так понимаю, это была чисто личная "афера" [экс-президента Грузии] Михаила Саакашвили с [бывшим] министром внутренних дел Грузии [Иване Мерабишвили]. А в 2008 году уже это было акцептовано", - сказал он.

По словам эксперта, конфликт между Грузией и Южной Осетий назревал с подписания Россией и Грузией в 1992 году Сочинских соглашений. В документе говорилось о прекращении огня в грузино-осетинском конфликте, создании миротворческих механизмов и выводе войск из зоны противостояния, но в 2006 году напряженность начала нарастать. Так, Грузия потребовала заменить российских миротворцев на международные силы, что вызвало резкий отказ России, между грузинской и югоосетинской сторонами участились перестрелки, Грузия активизировала курс на вступление в НАТО, что Россия восприняла как угрозу и одновременно с этим усилила поддержку Южной Осетии. В конце 2006 года в Южной Осетии провели референдум о независимости, где 99,88% избирателей высказались за, Грузия не признала легитимность референдума, и стороны окончательно перешли к конфронтации.

Мартынов добавил, что к 2008 году грузинская армия была подготовлена с помощью инструкторов НАТО. "На стороне грузинских агрессоров участвовали и украинские волонтеры. Хотя это тогда не сильно тиражировалось", - сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что в 2008 году эксперты пророчили Южной Осетии путь быстрого развития до современного небольшого горного государства. "Тогда виделось так, что маленькая Южная Осетия может очень быстро превратиться, в силу размера и желаний, в такое ультрасовременное маленькое горное государство, что-то вроде Лихтенштейна. Лихтенштейна пока не получилось, но, тем не менее, страна живет, радуется, развивается. Могло быть и лучше, но лучшее - враг хорошего", - подытожил он.

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвали. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.