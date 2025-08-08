Депутат Гусев просит расследовать ДТП с водителем, таранящим мотоциклистов

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" отметил, что, по информации из открытых источников, в Свердловской области зафиксированы уже два инцидента с участием 48-летнего водителя автомобиля

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил письмо на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой взять под личный контроль расследование двух ДТП в Свердловской области с участием одного водителя автомобиля, который намеренно таранил мотоциклистов. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Очень важно, что было проведено объективное и беспристрастное расследование. Должны быть тщательно исследованы все обстоятельства ДТП, а виновник должен понести установленную законом ответственность. Прошу вас проверить вышеуказанную информацию и взять расследование данного происшествия под личный контроль", - говорится в документе.

Гусев отметил, что по информации из открытых источников в Свердловской области зафиксированы два ДТП с участием 48-летнего водителя автомобиля. Свидетели утверждают, что водитель автомобиля целенаправленно таранил мотоциклистов, спровоцировав оба ДТП. Водитель до сих пор не привлечен к ответственности, добавил депутат.

"Инцидент вызвал большой общественный резонанс. 4 августа в Екатеринбурге, у стелы "Европа-Азия", прошла акция протеста с участием десятков байкеров, требующих справедливого расследования", - рассказал Гусев ТАСС.