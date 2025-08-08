С 15 июля он временно исполнял полномочия главы города

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэром города Вологды назначен по итогам конкурса бывший заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников, который с 15 июля временно исполнял полномочия мэра, а его предшественник Андрей Накрошаев вернулся на работу в правительство региона и возглавил областной Минстрой. Назначение Жестянникова на пост мэра единогласно поддержали депутаты Вологодской гордумы, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

"Сергей Жестянников назначен на пост мэра Вологды. За его назначение единогласно проголосовали все 23 из 23 присутствующих депутатов. С Сергеем Геннадиевичем подписан контракт на срок полномочий нынешнего состава Вологодской городской думы - до сентября 2029 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

По данным пресс-службы мэрии, всего на должность градоначальника претендовали три человека, помимо Жестянникова, документы подали директор вологодской школы №29 Виктор Рудак и ведущий специалист отдела реструктуризации макрорегиона Северо-Запад УФПС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Куция. Все они предоставили необходимый пакет документов и были допущены к защите программ развития Вологды до 2030 года перед конкурсной комиссией под председательством заместителя губернатора области Евгения Тютюкова.

Жестянников акцентировал в своей программе приоритет на рост качества жизни вологжан. Преобразования затронут все сферы - комплексное благоустройство и содержание территорий, строительство и ремонт инфраструктуры, развитие сфер образования, культуры и спорта, инвестиционные планы и развитие туризма, формирование культурного кода города. Особое внимание уделено ремонту и строительству объектов к 880-летнему юбилею Вологды, которое будут отмечать в 2027 году. Наиболее крупные объекты - Некрасовский мост, как часть Малого транспортного кольца Вологды, площадь Революции, Кремлевская площадь, Набережная реки Вологды, Кремлевский сад. Жестянников отметил необходимость повышения доступности социальных услуг, поддержки семей, участников специальной военной операции и их родных, обеспечения самореализации молодежи.

Куция предложила создание комфортной среды через сохранение экологии города, комплексное развитие территорий. Рудак акцентировал внимание на решение вопросов в сферах образования, спорта, предпринимательства. По итогам комиссия рекомендовала для рассмотрения на внеочередной сессии Вологодской гордумы двух кандидатов - Жестянникова и Рудака. Программу третьего кандидата сочли недостаточно проработанной.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поддержал кадровые перестановки и переход Жестянникова в мэрию Вологды, что необходимо для преобразований областной столицы к ее 880-летию.