Посол ОАЭ в России назвал важным визит Аль Нахайяна

По словам Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера, это важный этап для двусторонних отношений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида бен Султана Аль Нахайяна в Россию является важным этапом в развитии отношений Абу-Даби и Москвы.

Об этом говорится в поступившей в распоряжение ТАСС статье посла ОАЭ в Москве Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера "Эмиратско-российские отношения: смелый взгляд в будущее".

"Визит Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов, в Российскую Федерацию - важный этап в развитии двусторонних отношений между ОАЭ и Россией, который воплощает стратегический характер партнерства между двумя дружественными странами", - подчеркнул дипломат.

По его словам, визит президента ОАЭ отражает стремление Абу-Даби "к укреплению международного партнерства, поскольку ОАЭ убеждены в значимости коммуникации и диалога для укрепления и развития отношений, которые способствуют международному процветанию". "В этом контексте визит Его Высочества в Российскую Федерацию является частью постоянных усилий государства по поддержке глобальной стабильности и развития", - подчеркнул эмиратский посол.

Дипломат также обратил внимание на экономическое сотрудничество между ОАЭ и Россией, которое, по его словам, непрерывно развивается. "Товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг примерно $11,5 млрд, а туризм между ОАЭ и Россией представляет собой не просто туристические поездки, но отражение прочных человеческих и культурных отношений", - подчеркнул он.

Президент ОАЭ посетил Москву с официальным визитом 7 августа, в тот же день в Кремле президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры.