Сергей Вершинин и Мухаммед Сиррадж обсудили актуальные вопросы российско-суданских отношений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Судана в Москве Мухаммед Сиррадж на встрече обсудили необходимость скорейшего прекращения конфликта в республике. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Основное внимание было уделено ситуации в Судане с акцентом на необходимость скорейшего прекращения кровопролития в стране. В данном контексте отмечен обоюдный настрой на продолжение двусторонней координации на ооновской площадке. Сергей Вершинин подтвердил принципиальную позицию России в пользу сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Судана, подчеркнув важность достижения национального согласия как ключевого условия обеспечения надежного урегулирования внутрисуданского конфликта", - указывается в сообщении.

В министерстве информировали, что в ходе встречи состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов российско-суданских отношений, включая поддержание политического диалога, а также расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Во встрече также принял участие находящийся в России Постоянный представитель Судана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Аль-Харис Идрис Мохамед.