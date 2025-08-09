Опасность в том, что в Токио усиливаются призывы к "расширенному сдерживанию" и запуску "совместных ядерных миссий", отметил Николай Ноздрев

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Реальное движение в сторону безъядерного мира возможно, но лишь в рамках создания широких инклюзивных форматов на основе принципа равной и неделимой безопасности. Такое мнение в беседе с российскими журналистами выразил посол РФ в Японии Николай Ноздрев, принявший участие в мемориальной церемонии по случаю 80-й годовщины американской атомной бомбардировки японского города Нагасаки.

"По-прежнему убеждены, что реальное движение в сторону безъядерного мира возможно, однако лишь в рамках создания широких инклюзивных форматов на основе принципа равной и неделимой безопасности, открытых для всех стран и способствующих упрочению международных мира и стабильности", - подчеркнул российский дипломат.

Ноздрев рассказал, что российская сторона по случаю отмечаемой 80-й годовщины американских атомных бомбардировок, обратила внимание местной прессы на то, что японские власти целенаправленно отходят от закрепленных в конституции пацифистских установок. "Опасность в том, что в Японии вопреки заветам "хибакуся" - японцев, переживших бомбардировки - усиливаются призывы к "расширенному сдерживанию", пересмотру "трех неядерных принципов" и запуску "совместных ядерных миссий" с США по примеру НАТО", - пояснил посол РФ, выразив уверенность в том, что подобная риторика "не способствует формированию атмосферы доверия, без которого невозможно продвинуться по пути ядерного разоружения".

Глава российской дипмиссии в Японии также добавил, что укрепления эксклюзивных блоковых структур в регионе также не способствует улучшению ситуации в сфере безопасности. "Я имею в виду, прежде всего, североатлантический альянс, который Токио активно зазывает в АТР, и другие механизмы - разнообразные "треугольники" с участием Японии и США, QUAD, SQUAD", - пояснил посол.

Посол РФ в Японии рассказал, что в рамках посещения Нагасаки, помимо участия непосредственно в памятной церемонии, сотрудники посольства посетят расположенное при буддийском храме Госиндзи Русское кладбище, на котором покоятся останки более 500 соотечественников, включая моряков и военнослужащих.

Участие российских дипломатов в церемонии

Россию с 2022 года не приглашали на памятные церемонии в Хиросиму и Нагасаки из-за ситуации на Украине. В этом году власти городов решили отказаться от практики персонального приглашения представителей тех или иных стран на мемориальную церемонию по случаю годовщины американской атомной бомбардировки. Вместо этого страны получили уведомления о самом факте проведения церемонии, и для них были зарезервированы места. Власти Хиросимы по почте прислали в российское дипломатическое представительство циркулярное уведомление о новом формате участия в церемонии, тогда как представители Нагасаки лично посетили посольство, дав разъяснения по предыдущим действиям городской администрации.

В посольстве тогда отмечали, что в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. "Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия", - рассказал посол.

Бомбардировки японских городов

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Экс-президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Действующий президент США Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока Трампа (2018-2021 годы), так и в этот раз.