ТАСС: диалог Путина и Трампа - ключ для завершения конфликта на Украине

По словам источника, некоторые члены СБ ООН понимают, что корни конфликта лежат глубже сиюминутных противоречий

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Несколько членов Совета Безопасности ООН считает диалог на высшем уровне между Россией и США ключевым шагом для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС дипломатический источник в Совбезе ООН.

"Могу заверить, что несколько членов Совета Безопасности ООН осознает, что корни конфликта на Украине лежат глубже сиюминутных противоречий. Для его завершения необходимо устранить первопричины, что требует не только прекращения боевых действий, но и решения вопросов безопасности в контексте глобальной архитектуры безопасности", - сказал источник.

По его словам, именно поэтому "диалог на высшем уровне между Россией и США рассматривается как ключевой шаг". "Успех таких переговоров может не только приблизить завершение конфликта, но и создать прецедент для разрешения других международных кризисов через дипломатию и взаимопонимание", - добавил собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. "Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - пояснил он. Ушаков отметил, что Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. "Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - заявил помощник российского лидера.