Эксперт Первушин: встреча Путина и Трампа определит новую мировую реальность

Преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова назвал саммит историческим событием и лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько США готовы к сближению с российским видением разрешения украинского кризиса

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Результат переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа определит новую мировую реальность. Такое мнение ТАСС выразил преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Первушин назвал саммит исторически знаковым событием и лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько США готовы к сближению с российским видением разрешения украинского кризиса. "Итог этих переговоров определит не только дальнейшую судьбу региона, но и новую реальность в международных отношениях", - полагает эксперт.

"Аляска была когда-то русской землей, теперь же она становится ареной прямого диалога двух лидеров без посредников, что подчеркивает особый, партнерский статус переговоров", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ушаков назвал логичным выбор места первой очной с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе встречи с Путиным. По его словам, Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом, российская делегация просто перелетит через Берингов пролив.

Урегулирование на Украине

Говоря об одном из главных векторов предстоящих переговоров, Первушин отметил, что особое внимание привлекает заявление Трампа о возможности обмена территориями между Россией и Украиной.

"Трамп берет на себя роль гаранта или того, кто принудит Владимира Зеленского к подписанию соглашения. Это попытка вывести конфликт из военной плоскости в формат политического компромисса, где территория становится инструментом договоренностей", - считает эксперт.

Так, по его мнению, Россия получит полный контроль над Херсонской и Запорожской областями, Донецкой Народной Республикой, а Украина вернет контроль над Сумской, Харьковской и Днепропетровской областями.

При этом, отмечает Первушин, еще предстоит ответить на ряд важных вопросов. "Первое - насколько легитимен Зеленский, как представитель стороны, способной принять и обеспечить выполнение судьбоносных решений. Второе - насколько важна необходимость устранения первопричин конфликта, с учетом, что СВО изначально была предпринята не для территориальных приобретений, а для обеспечения безопасности РФ на западных рубежах", - пояснил эксперт.