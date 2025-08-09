Власти города действовали открыто, вежливо и транспарентно, сообщил Николай Ноздрев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российская делегация во главе с послом РФ в Японии Николаем Ноздревым впервые за несколько лет получила приглашение от властей Нагасаки на мероприятия в память о жертвах атомной бомбардировки города, которую провели США 80 лет назад. Об этом сам посол сообщил в эфире "России-24".

"В этом году по крайней мере власти Нагасаки действовали исключительно транспарентно, открыто, вежливо. Нашему участию в сегодняшней церемонии предшествовали, соответственно, контакты с представителями непосредственно города Нагасаки, где они четко обозначили свою заинтересованность в нашем участии и передели соответствующее приглашение, которым мы, естественно, воспользовались. Потому что история в начале и советского участия, а теперь российского, насчитывает многие десятилетия", - сказал дипломат.

"К сожалению, несколько лет назад, в период премьерства господина [Фумио] Кисиды, было принято, как мне кажется, очень ошибочное решение политизировать мероприятия", - добавил Ноздрев. По его словам, эта политизация была исключительно ошибочным решением и негативно повлияла и на само мероприятие, которое после войны имело "исключительно две цели". "Это, прежде всего, отдать дань памяти той рукотворной атомной трагедии, которую организовали американцы в Хиросиме и, соответственно, здесь в Нагасаки. И, во-вторых, конечно, поддержка движения, идеалом которого всегда был именно гуманизм", - пояснил российский посол.

О бомбардировках

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Плутониевая бомба, сброшенная на Нагасаки, была почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но из-за неточного прицеливания и особенностей местного рельефа урон от взрыва был несколько снижен. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица земли. Тысячи людей, переживших атомный удар, умерли позднее от последствий облучения.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". 46-й президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Действующий президент США Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как во время его первого президентского срока, так и в этот раз.