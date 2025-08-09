Эксперт Лукьянов: Путин и Трамп хотят решить вопросы без посредников

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал выбор площадки неожиданным и нестандартным решением, но при этом логичным

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Выбор Аляски местом переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа символичен и свидетельствует о намерении двух стран решить важные вопросы без посредников. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Лукьянов назвал выбор площадки неожиданным и нестандартным решением, но при этом логичным. "Мне кажется, что символизм выбора площадки заключается в том, что два государства крупных, два руководителя собираются максимально далеко от остальных и между собой, на двоих, решают важные вопросы. Им посредник не нужен", - сказал он.

Эксперт отметил, что все потенциальные площадки, которые обсуждались в эти дни - страны Персидского залива, Европа, Турция, Белоруссия - подразумевали наличие третьей стороны, которая играет хоть и техническую, но все же важную роль. "А здесь им никто не нужен. Сами решили большие руководители и сами будут все организовывать и договариваться или не договариваться, без сторонних сил. А конкретно Аляска - это единственное место, где Россия и США являются соседями, это место, где мы взаимосвязаны исторически. И в этом смысле достаточно показательно нашли место, в котором можно спокойно и далеко от всех все обсудить, но при этом оно само по себе несет определенный символизм", - подчеркнул собеседник агентства.

Говоря о своих ожиданиях от предстоящей встречи лидеров, Лукьянов отметил, что гарантий того, что она пройдет успешно и приведет к выработке некого решения по украинскому вопросу, "нет и быть не может", однако это очень важный шаг. "Бессмысленно спекулировать на том, о чем они могут договориться. Но понятно, что любые решения, которые базово удовлетворят Россию и США, они совершенно не обязательно так будут восприниматься Европой и особенно Украиной. Поэтому главный вопрос: "Удастся ли сформулировать нечто совместное?" А второй вопрос: "Удастся ли это внедрить в жизнь?" Никаких нет гарантий, но и сам факт, и антураж, и как готовится эта встреча, показывают, что это очень серьезная попытка", - констатировал аналитик.