Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что Владимир Зеленский пытается поднять себе цену как в глазах населения Украины, так и мирового сообщества

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Киев опасается конструктивных договоренностей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа об урегулировании, поэтому в преддверии саммита на Аляске украинские власти попытаются набить себе цену и мобилизовать поддержку европейцев. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Главное действие США, которое вызывает опасения на Украине, это их способность договориться с Россией. И есть основания говорить с осторожным оптимизмом о встрече, которая состоится 15 августа", - сказал эксперт.

По его словам, Владимир Зеленский "очевидным образом боится, что могут состояться конструктивные договоренности, и он попадет в очень тяжелую ситуацию". Комментируя выпады Зеленского в отношении планов провести российско-американский саммит на Аляске, аналитик отметил, что в Киеве "пытаются делать хорошую мину при плохой игре". "Он пытается поднять себе цену как в глазах населения Украины, так и мирового сообщества. И пытается в очередной раз мобилизовать европейскую поддержку", - подчеркнул Быстрицкий.

В этом контексте он обратил внимание, что "европейские лидеры, по крайней мере многие из них, занимают крайне неконструктивную позицию" относительно перспектив урегулирования кризиса. "Они в самом деле настроены необыкновенно агрессивно и есть ощущение, что они не желают никакого завершения конфликта. Они ведут себя крайне опасно и очень непродуктивно", - заметил эксперт.

По его мнению, европейские политики болезненно отреагируют на то, что за столом переговоров на Аляске им не найдется места. "Это переговоры двух лидеров и двух стран. Поэтому европейцы будут пытаться вставлять палки в колеса этому процессу. Вопрос в том, насколько энергично, и что у них получится, во многом зависит от самих США. Сейчас их позиция важнее всего", - отметил аналитик.

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Запись этого содержания он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. "Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - пояснил он. По свидетельству Ушакова, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. "Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - заявил помощник российского лидера.