Лавров поздравил коллегу из Сан-Томе и Принсипи в годовщину дипотношений

Глава МИД РФ и Илза Мария душ Сантуш Амаду Ваш подчеркнули традиционно дружественный и уважительный характер двусторонних связей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся поздравительными телеграммами с коллегой из Сан-Томе и Принсипи Илзой Марией душ Сантуш Амаду Ваш по случаю 50-летия с момента установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"9 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел, сотрудничества и по делам соотечественников за рубежом Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Илза Мария душ Сантуш Амаду Ваш обменялись поздравительными телеграммами по случаю 50-й годовщины установления российско-сантомийских дипломатических отношений", - отметили в МИД.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный и уважительный характер двусторонних связей. "Был подтвержден обоюдный настрой на продолжение обмена мнениями между Москвой и Сан-Томе по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также на поступательное развитие взаимодействия в различных сферах на благо народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на Африканском континенте", - говорится в сообщении.